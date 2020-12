A Natale in arrivo il gioco online dedicato alle bellezze della Campania (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMantenere viva la cultura durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei musei. È questo l’obiettivo con cui Scabec, Società Campana Beni Culturali, ha deciso di aderire a Save the Culture, piattaforma specializzata in giochi interattivi all’interno della quale i musei italiani hanno scelto di interagire con il pubblico attraverso dei quiz sul patrimonio culturale. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, sul sito www.savetheculture.it, sarà possibile sfidare amici e parenti su temi quali i personaggi storici che sono nati nella nostra regione, le affascinanti residenze storiche che si possono ammirare nelle cinque province e il suggestivo paesaggio che ci circonda. Nello specifico, gli utenti troveranno due percorsi intitolati “VIAGGIO IN Campania” contenenti dei quesiti ideati appositamente da Scabec e ispirati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMantenere viva la cultura durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei musei. È questo l’obiettivo con cui Scabec, Società Campana Beni Culturali, ha deciso di aderire a Save the Culture, piattaforma specializzata in giochi interattivi all’internoquale i musei italiani hanno scelto di interagire con il pubblico attraverso dei quiz sul patrimonio culturale. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, sul sito www.savetheculture.it, sarà possibile sfidare amici e parenti su temi quali i personaggi storici che sono nati nella nostra regione, le affascinanti residenze storiche che si possono ammirare nelle cinque province e il suggestivo paesaggio che ci circonda. Nello specifico, gli utenti troveranno due percorsi intitolati “VIAGGIO IN” contenenti dei quesiti ideati appositamente da Scabec e ispirati ...

