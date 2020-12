A Milano e ho trovato la mia “rete di soccorso”

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chi non se n’è andato dalla sua città non lo sa. Non lo può sapere. Anche se lo ascolta, anche se lo legge. Non lo sa. Impari i nomi di nuove vie e come arrivare in un posto, quale tram o autobus prendere. E poi impari che con la metro arrivi prima così hai tempo per fare la spesa prima che il negozio chiuda. Impari a sapere quando aprono e quando chiudono i negozi. Si cresce. Il tempo per noi è denso, non ci si trova mai per caso. Stiamo insieme un’ ora, organizzandoci due settimane prima. Perchè dobbiamo attraversare una città per incontrarci. Organizzare il lavoro, i bambini, la tata che si ferma tre ore in più che poi potrà recuperare martedì prossimo. Ma in quell’ora c’è tutto. Ci siamo noi. Ci siamo per davvero perchè sappiamo il mondo dietro a quell’ora insieme. E poi cerchi lavoro in una città che non è la tua dove alla fine ci si conosce un po’ tutti. Qui non ti ...