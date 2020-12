A Borgo a Mozzano Babbo Natale fa visita alle attività commerciali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di simone pierotti In questi giorni nel comune di Borgo a Mozzano è stato facile incontrare Babbo Natale per le strade del centro e delle frazioni, e nelle varie attività commerciali. Continua infatti ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di simone pierotti In questi giorni nel comune diè stato facile incontrareper le strade del centro e delle frazioni, e nelle varie. Continua infatti ...

ftg_soccer : GOAL! Seravezza in Italy Serie D: Girone D Seravezza 3-1 Ghivizzano Borgo Mozzano GOAL! Seravezza in Italy Serie D:… - ftg_soccer : GOAL! Rimini in Italy Serie D: Girone D Pro Livorno 1-2 Rimini GOAL! Seravezza in Italy Serie D: Girone D Seravezza… - ftg_soccer : GOAL! Seravezza in Italy Serie D: Girone D Seravezza 2-1 Ghivizzano Borgo Mozzano More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Adanaspor in Turkey 1. Lig Adanaspor 1-2 Menemen Belediyespor GOAL! Seravezza in Italy Serie D: Girone D Sera… - ftg_soccer : GOAL! Gravina in Italy Serie D: Girone H Gravina 1-0 Team Altamura GOAL! Team Altamura in Italy Serie D: Girone H G… -