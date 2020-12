5 mila euro a testa per atti osceno in luogo pubblico | coppia focosa beccata da due vicini di casa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cronaca osè dal nord est. Come riportato da Il giornale di Vicenza una– lui 47, lei 43 anni – è statain effusioni spinte (per usare un eufemismo) nel cortile della palazzina dove vive lei. Le forze del’ordine sono giunte dopo essere state allarmate dai, molestati dall’accaduto. Secondo quanto riportato, un vicino aveva dapprima invitato loro a darsi un contegno ed un altro, rinndo, li avrebbe beccati nell’androne del condominio, dove si erano riparati dopo il rimbrotto del primo vicino. Nonostante si immagini passi un po’ di tempo tra un momento e l’altro, gli amanti focosi sono riusciti a farsi cogliere in flagrante . Multati, dovranno pagare 5perosceni in...