ZTE Axon 20 5G: Il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo sbarca in Europa (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la presentazione avvenuta in Cina, ZTE Axon 20 5G sbarca ufficialmente anche in Europa. Il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo è disponibile all’acquisto nella versione nera a 449 euro, una cifra decisamente interessante considerando la tecnologia integrata e una scheda tecnica di tutto rispetto. Il dispositivo sarà inizialmente disponibile in quantità limitata tramite codici invito. Gli utenti possono aderire al programma New Vision Club per essere tra i primi ad acquistare Axon 20 5G ricevendo un omaggio anche un paio di auricolari true wireless ZTE LiveBuds. Passiamo alle caratteristiche tecniche. ZTE Axon 20 5G integra un pannello OLED da 6,92 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la presentazione avvenuta in Cina, ZTE20 5Gufficialmente anche in. Ilconloè disponibile all’acquisto nella versione nera a 449 euro, una cifra decisamente interessante considerando la tecnologia integrata e una scheda tecnica di tutto rispetto. Il dispositivo sarà inizialmente disponibile in quantità limitata tramite codici invito. Gli utenti possono aderire al programma New Vision Club per essere tra i primi ad acquistare20 5G ricevendo un omaggio anche un paio di auricolari true wireless ZTE LiveBuds. Passiamo alle caratteristiche tecniche. ZTE20 5G integra un pannello OLED da 6,92 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e ...

