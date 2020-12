Zampa | se il piano va bene | l’Italia sarà in sicurezza nell’ottobre 2021

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera al vaccino dell’Agenzia europea del farmaco è «finalmente una bella notizia», dice la sottosegretaria alla Salute Sandraalla Stampa. «Dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre, siamo pronti a partire. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa, un’iniziativa con un’alta valenza simbolica ovviamente che il nostro ministro ha fortemente voluto». Masolo l’inizio e il cammino è ancora lungo. «Per essere inla copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione», dice. «Parliamo di ottobre se tutto va, ma proprio. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante che permetterà di dare più ossigeno al Paese.ha opzionato 202 milioni di dosi, ...

reportrai3 : Sandra Zampa, sottosegretaria Salute: 'Avviata verifica interna sull'aggiornamento del piano pandemico dal 2006'… - paoloangeloRF : Sandra Zampa: “Se il nostro piano va bene nell’ottobre del 2021 l’Italia sarà in sicurezza - LaStampa : La sottosegretaria alla Salute: «Siamo pronti». - info_zampa : @LeonardoCaciopp @VoceIddio @Stalingrad1994 @moro_thomas si fa fatica a comprendere il piano psicologico e sociolog… - AFAntoAnt : RT @reportrai3: Sandra Zampa, sottosegretaria Salute: 'Avviata verifica interna sull'aggiornamento del piano pandemico dal 2006' #Report t… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa piano

Applaude Zingaretti, «bene il blocco». A risvegliarsi da una dissociazione momentanea sembra essere la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, «ora si cerchi di capire come fare». In attesa, Buon ...Secondo la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, la variante inglese del coronavirus non influirà sul piano di vaccinazioni italiano: l`Italia è "pronta" e si partirà dal 27 dicembre "Dal ...