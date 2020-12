Zampa: “Col vaccino se tutto andrà bene a ottobre saremo al sicuro” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Finalmente una bella notizia. L’Italia è pronta per il vaccino. Si partirà dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa. Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante“. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in merito al via libera dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino anti Covid. “L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi – ha precisato Zampa in un’intervista alla Stampa -. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità e poi Rsa“. “Se sarà ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Finalmente una bella notizia. L’Italia è pronta per il. Si partirà dal giorno dopo la consegna del, il 27 dicembre. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa. Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo diseva. Ma quandoa 15-20 milioni di vaccinatigià a un livello importante“. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra, in merito al via libera dell’Agenzia europea del farmaco sulanti Covid. “L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi – ha precisatoin un’intervista alla Stampa -. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità e poi Rsa“. “Se sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Zampa Col Zampa: "Col vaccino se tutto andrà bene a ottobre saremo al sicuro" Sportface.it Covid-19, Zampa: “Dopo Natale si tornerà alle zone colorate: giallo, arancione e rosso”

Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l'Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a 'La Stampa'.

Il via libera al vaccino dell'Agenzia europea del farmaco è "finalmente una bella notizia", l'Italia è "pronta". Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a 'La Stampa'.