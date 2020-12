Wonder Woman 3: Patty Jenkins non tornerà senza la garanzia dell'uscita nei cinema (Di martedì 22 dicembre 2020) La regia Patty Jenkins ha specificato che potrebbe non tornare a dirigere Wonder Woman senza un'adeguata uscita del cinecomic nei cinema. La distribuzione ibrida cinema/streaming di Wonder Woman 1984 è dovuta all'attuale crisi sanitaria, ma la regista Patty Jenkins ha anticipato che probabilmente non tornerà a dirigere Wonder Woman 3 senza la garanzia di un'adeguata distribuzione cinematografica nelle sale. Dopo una serie di ritardi dovuti alla situazione contingente, Warner Bros. ha adottato una attica di distribuzione ibrida di Wonder Woman 1984, che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020) La regiaha specificato che potrebbe non tornare a dirigereun'adeguatadel cinecomic nei. La distribuzione ibrida/streaming di1984 è dovuta all'attuale crisi sanitaria, ma la registaha anticipato che probabilmente nona dirigereladi un'adeguata distribuzionetografica nelle sale. Dopo una serie di ritardi dovuti alla situazione contingente, Warner Bros. ha adottato una attica di distribuzione ibrida di1984, che ...

mewmewtokyo : RT @informaconfede: Anche le Wonder Woman hanno i baffi. . . FANCULINO FAMCULINO FAMCULINO FANCULINO FANCULINO FANCULINO FANCULINO FANCULIN… - blogLinkes : Gli eroi? Da Achille a Wonder Woman non temono le lacrime e tanto meno le sconfitte - cinemaecritica : Spagna: Il Ritorno Vincente di Wonder Woman Leggi il Box Office dal 18 al 20 Dicembre su… - Resili3nt2 : @thehsama Ma poi la trattano come se fosse una Wonder Woman senza capire che è super sensibile e soffre tanto senza… - kunoitchi : AAAAAAAAAAAAAAAAH consegui assistir wonder woman -