William e Kate Middleton accusati di aver infranto le norme anti-Covid: la foto che li incastra (Di martedì 22 dicembre 2020) Il duca e la duchessa di Cambridge sono stati accusati di aver inavvertitamente infranto la “regola dei sei”, stabilita nel Regno Unito per contenere i contagi da Covid-19, dopo aver incontrato il principe Edward e la sua famiglia a Sandringham. Succede proprio mentre il nuovo ceppo inglese del Covid-19 si sta diffondendo. Secondo il Daily Mail, il principe William e Kate Middleton hanno infranto le regole anti-pandemia perché sono andati, insieme ai loro tre figli (il principe George di sette anni, la principessa Charlotte, cinque, e il prince Louis, due) a trovare il principe Edward, sua moglie e i loro due figli. Basta una semplice somma per dire che si tratta di nove persone e nel luogo dove si ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Il duca e la duchessa di Cambridge sono statidiinavvertitamentela “regola dei sei”, stabilita nel Regno Unito per contenere i contagi da-19, dopoincontrato il principe Edward e la sua famiglia a Sandringham. Succede proprio mentre il nuovo ceppo inglese del-19 si sta diffondendo. Secondo il Daily Mail, il principehannole regole-pandemia perché sono andati, insieme ai loro tre figli (il principe George di sette anni, la principessa Charlotte, cinque, e il prince Louis, due) a trovare il principe Edward, sua moglie e i loro due figli. Basta una semplice somma per dire che si tratta di nove persone e nel luogo dove si ...

