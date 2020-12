WhatsApp, nuovo allarme: arrivano le immagini che rubano dati e conversazioni (Di martedì 22 dicembre 2020) Attenzione ad immagini provenienti da sconosciuti su WhatsApp o Messenger, non solo possono essere fastidiose e mal tollerate, purtroppo contengono un grave pericolo: virus, trojan o sistemi di hackeraggio che rubano dati personali come password, pin, numeri di carte. In questi giorni, si parla di alcune foto giunte su WhatsApp che contengono un tipo di virus chiamato trojan horse, un tipo di malware in grado di spiare lo smartphone a 360 gradi e, alcuni riferiscono, anche le conversazioni. Non scaricare immagini da profili e account sconosciuti, bloccarli e bannarli Le foto incriminate, che potrebbero arrivare da sconosciuti anche come forma di spam, contengono il trojan horse. Come spiega cellulari.it “nasconde il suo funzionamento all’interno di un altro ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Attenzione adprovenienti da sconosciuti suo Messenger, non solo possono essere fastidiose e mal tollerate, purtroppo contengono un grave pericolo: virus, trojan o sistemi di hackeraggio chepersonali come password, pin, numeri di carte. In questi giorni, si parla di alcune foto giunte suche contengono un tipo di virus chiamato trojan horse, un tipo di malware in grado di spiare lo smartphone a 360 gradi e, alcuni riferiscono, anche le. Non scaricareda profili e account sconosciuti, bloccarli e bannarli Le foto incriminate, che potrebbero arrivare da sconosciuti anche come forma di spam, contengono il trojan horse. Come spiega cellulari.it “nasconde il suo funzionamento all’interno di un altro ...

