Wall Street debole dopo PIL e piano aiuti

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street si avvicina al giro di boa con prudenza, dopo il via libera del Congresso al nuovo piano di stimoli e sull'onda delle preoccupazioni per la Brexit ed il Covid. Sul fronte macroeconomico, sono state pubblicate le stime sul PIL del 3° trimestre stimato in forte recupero ed oltre attese grazie soprattutto al rafforzamento dei consumi. Nel pomeriggio è stato diffuso anche un aggiornamento sulla fiducia dei consumatori e sulla vendita di case esistenti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.689 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,08%); come pure, sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,2%). In luce sul listino nordamericano ...

