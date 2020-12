Volley | SuperLega | Perugia-Civitanova | il big match servito sotto l’Albero! Sfida per il primo posto Recupera anche Modena

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Latornerà in campo prima di Natale per due recuperi della decima giornata, non disputati nel weekend del 14-15 novembre a causa di troppe posività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra. Il massimo campionato italiano dimaschile regalerà due incontri di lussol’Albero di Natale, l’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre. Riflettori puntati in particolar modo sull’imperdibile bigtra(alle ore 18.00), lo scontro diretto tra le prime due formazioni della classifica. Gli umbri giocheranno tra le mura amiche del PalaBarton e sono forti delin graduatoria con ben otto punti di vantaggio sui marchigiani, ma hanno giocato una partita in più. I Block Devils sono reduci dalla vittoria ...