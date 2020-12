Volley | A2 femminile | i risultati della 16a giornata

(Di martedì 22 dicembre 2020) Disputato anche il sesto turno di ritorno di Serie A2, il sedicesimo per questa regular season; ancora un match annullato a causa del Covid-19, questa volta solo in un girone. Nel girone Est vincono Soverato, Ravenna e Vallefoglia, mentre Martignacco affronta il riposo e Macerata e Cutrofiano non giocano; nel girone Ovest invece trionfano Busto, Roma, Mondovì e Pinerolo. Il Club Italia vince il recupero contro Montale ma non quello contro Torino giocato al postogara di ritorno. Scopriamo insieme idelle partite16adi Serie A2. Le partite16adi A2Soverato consolida il quarto posto nel girone Est conquistano 3 punti contro Talmassons; ottima la reazione ...

Nel girone Ovest invece Olbia lotta tanto ma la grinta non basta ad imporsi su Busto che chiude il match in 3 set. Per l’Hermaea bene Ghezzi (14), Zona e Joly (entrambe 11 punti); mentre per Busto ci ...Il volley cadetto – serie B maschile e serie B2 femminile – scalda i motori, ma resta anche vigile e in apprensione per l’evolversi della situazione. La Federvolley ha infatti diramato il nuovo format ...