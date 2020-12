Virginia Raggi “blocca” il Movimento 5 Stelle | scende in campo Beppe Grillo?

(Di martedì 22 dicembre 2020)viene assolta dopo quattro lunghi anni, ilsi congratula. Da “intoppo”, la sindaca diventa una grande risorsa. La sindaca di Roma,, è stata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

virginiaraggi : Con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivaz… - virginiaraggi : Avete mai percorso con la bicicletta il Miglio D’Arte? Si tratta di una splendida pista ciclopedonale a Torraccia,… - matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - SurrexitVere : RT @askanews_ita: 'Approvato il progetto di fattibilità della funivia a #Roma' (#Raggi) - askanews_ita : 'Approvato il progetto di fattibilità della funivia a #Roma' (#Raggi) -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Virginia Raggi viene assolta dopo quattro lunghi anni, il Movimento 5 Stelle si congratula. Da “intoppo”, la sindaca diventa una grande risorsa. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta ...Il secondo in pochi giorni: subito dopo la seconda assoluzione per il caso Marra, Raggi ha denunciato "la solitudine politica durata quattro anni" e ieri Crimi ha commentato sottolineando che "per ...