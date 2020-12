Videochiama la sua bambina e si suicida davanti a lei per punire sua moglie | succede nel Canavese

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 dicembre 2020) E’ una storia incredibile quella che dobbiamo raccontarvi; la trama di una serie tv alla Criminal Minds si trasforma, purtroppo in vita vera. Un uomo ha fatto una video chiamata con sua figlia per salutarla, parliamo di unadi sei anni. Nel corso della video chiamata si è ucciso, sparandosi. Inutile provare anche solo a immaginare che cosa possano aver provato la piccola e la exdell’uomo che ha compiuto questo gesto che non riusciamo neppure a definire. Secondo quanto riporta La stampa, undici mesi fa l’uomo, era stato denunciato dallaper maltrattamenti. Un fatto accaduto neldomenica, in un fine settimana drammatico. Oltre a questa atroce storia, non possiamo infatti dimenticare il duplice omicidio in provincia di Padova dove Alessandro Potentin ha ucciso i suoi due figli di 13 e 15 ...