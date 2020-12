VIDEO | Le donne al cuore dell’Impero di Napoleone

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Da una parte la famiglia, madre e sorelle, dall’altra le mogli. Due mondi e due capitoli di vita diversi, la ragione e l’ambizione in uno, nell’altro l’amore e le passioni di Napoleone, spesso narrato come misogino e ‘solo’ stratega che invece, in quest’ultimo lavoro di Alessandra Necci, storica e scrittrice, appare anche nei suoi sentimenti più intimi e nelle sue fragilità passionali. ‘Al cuore dell’Impero – Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere’ (Marsilio editore) è il titolo di una biografia scritta tra documenti, racconti e leggende che sfida molti degli stereotipi sul grande generale, poi Imperatore, e la sua fine.