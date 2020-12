VIDEO | Elefanti e giraffe a spasso per Parma | la clip spettacolare per la biodiversità

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) BOLOGNA – Mentre i cittadini sono chiusi in casa nel rispetto del lockdown, il centro di Parma è popolato da animali decisamente più selvatici di quel che si possa immaginare. Gli elefanti passeggiano in coppia davanti a Palazzo Dalla Rosa Prati, le giraffe sostano nei pressi del Duomo mentre leoni e zebre colorano la piazza. Poco lontano un ippopotamo emerge dall’acqua di fronte alla fontana del Trianon, e la sagoma di un grande rinoceronte rende ancora più fiabesco lo scorcio del Castello di Torrechiara. Non sono effetti collaterali dell’isolamento, ma un simpatico video lanciato dall’associazione Italiana Esperti d’Africa in difesa degli animali e a tutela della bioricchezza.