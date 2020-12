VIDEO | Bilancio Regione Campania, centrodestra: “Contrari ma niente ostruzionismo” (Di martedì 22 dicembre 2020) NAPOLI – Niente ostruzionismo in aula ma “proposte concrete contenute nei nostri emendamenti, tutti dedicati alle fasce deboli e alle categorie più colpite da pandemia, dai ristoratori alle partite iva, dai negozianti e alle imprese che hanno dovuto chiudere”. Sarà questa la posizione che il centrodestra campano esprimerà domani in Consiglio regionale, durante la seduta incentrata sull’esame del documento di economia e finanza, il bilancio di previsione e la legge di stabilità regionale. Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Regione, e i capigruppo di Forza Italia, Anna Rita Patriarca, Lega, Gianpiero Zinzi, e Fratelli d’Italia, Michele Schiano di Visconti, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa per illustrare i contenuti della relazione di minoranza al Defr e gli emendamenti al bilancio che saranno presentati domani. CALDORO: “BILANCIO OCCASIONE MANCATA, MA RESTA IL NOSTRO SENSO DI RESPONSABILITÀ” Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) NAPOLI – Niente ostruzionismo in aula ma “proposte concrete contenute nei nostri emendamenti, tutti dedicati alle fasce deboli e alle categorie più colpite da pandemia, dai ristoratori alle partite iva, dai negozianti e alle imprese che hanno dovuto chiudere”. Sarà questa la posizione che il centrodestra campano esprimerà domani in Consiglio regionale, durante la seduta incentrata sull’esame del documento di economia e finanza, il bilancio di previsione e la legge di stabilità regionale. Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Regione, e i capigruppo di Forza Italia, Anna Rita Patriarca, Lega, Gianpiero Zinzi, e Fratelli d’Italia, Michele Schiano di Visconti, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa per illustrare i contenuti della relazione di minoranza al Defr e gli emendamenti al bilancio che saranno presentati domani. CALDORO: “BILANCIO OCCASIONE MANCATA, MA RESTA IL NOSTRO SENSO DI RESPONSABILITÀ”

