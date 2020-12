VIDEO Alex Vinatzer, terzo nella prima manche a Madonna di Campiglio: riviviamo lo slalom dell’azzurro (Di martedì 22 dicembre 2020) Alex Vinatzer si è distinto nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 12, ha conquistato un eccellente terzo posto col tempo di 47.84. L’altoatesino si trova attardato di 0.50 dal norvegese Sebastian Foss-Solevaag e di 0.10 dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, ieri vincitore in Alta Badia dove l’azzurro è stato quarto al termine della gara. Il 21enne ha un margine di 2 centesimi sull’austriaco Manuel Feller, più lontani il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Daniel Yule (a 0.78). Alex Vinatzer sarà chiamato a dare il massimo nella seconda manche, ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020)si è distintodellodidi, tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 12, ha conquistato un eccellenteposto col tempo di 47.84. L’altoatesino si trova attardato di 0.50 dal norvegese Sebastian Foss-Solevaag e di 0.10 dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, ieri vincitore in Alta Badia dove l’azzurro è stato quarto al termine della gara. Il 21enne ha un margine di 2 centesimi sull’austriaco Manuel Feller, più lontani il franceseis Pinturault e lo svizzero Daniel Yule (a 0.78).sarà chiamato a dare il massimoseconda, ...

Vinatzer era in testa dopo 1a manche

Completa il podio il connazionale Schwarz. Amaro quarto posto per l'azzurro Alex Vinatzer, al comando dopo la prima man- che. Il 21enne altoatesino manca per 17 centesimi il podio che sarebbe stato il ...

