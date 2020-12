Victoria e David Beckham, venti anni di matrimonio: 'Ecco il nostro segreto' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Victoria e David Beckham , dal 1999 ad oggi: venti anni di matrimonio . L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato il segreto del loro amore , cosa li ha tenuti uniti uno per l'altra. 'La nostra priorità sono i bambini. Tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro' , ha detto Victoria Beckham, ... Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 23 dicembre 2020), dal 1999 ad oggi:di. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato ildel loro amore , cosa li ha tenuti uniti uno per l'altra. 'La nostra priorità sono i bambini. Tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro' , ha detto, ...

tallestiptoesss : @_yaMtahWemoC_ Stai scherzando vero? David e Victoria Beckham? Lui è un calciatore, lei era nella Spice Girls? Hann… - lonelynastygirl : @Anna_Bolena_ Morta. Avevi mai notato la somiglianza tra Robbie Williams e Robbie Williams dei Take That? O tra la… - vogue_italia : I dettagli sull'outfit super sexy di Victoria Beckham per il suo ultimo appuntamento con il marito David ?? - giacomoaddario : Mi sono trovato in un negozio di cianfrusaglie a Saint Tropez con Victoria e David Beckham che si nascondevano dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria David David e Victoria Beckham: una nuova cantina (per 7mila bottiglie) per la casa delle vacanze nei Cotswolds Corriere della Sera I Beckham litigano con i vicini: «Vogliono costruire un lago con un'isola artificiale»

Guai seri per David e Victoria Beckham, che stanno affrontando una lite con i loro vicini di casa. Accade nel Cotswolds, dove l'ex calciatore e la ex Posh Spice hanno una delle loro ville ...

Damiano David dei Maneskin è fidanzato?

Damiano David e il ritorno dei Maneskin: il 30 ottobre scorso la band e il suo frontman sono usciti con l’atteso nuovo singolo “Vent’anni” ...

Guai seri per David e Victoria Beckham, che stanno affrontando una lite con i loro vicini di casa. Accade nel Cotswolds, dove l'ex calciatore e la ex Posh Spice hanno una delle loro ville ...Damiano David e il ritorno dei Maneskin: il 30 ottobre scorso la band e il suo frontman sono usciti con l’atteso nuovo singolo “Vent’anni” ...