Viaggiare da fermi con la musica ambient | On Land di Brian Eno

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ho passato una parte importante della mia vita professionale in viaggio. Esattamente come è andata per il mio scrivere diper riviste e quotidiani, è successo che un mio racconto abbia indotto colui che all’epoca era il caporedattore di Gente Viaggi, Franco Berton Giachetti, a chiedermi di collaborare con la rivista principe di viaggi in Italia, cosa che accettai prontamente. Era il 1998, avevo esordito da neanche due mesi con la mia raccolta di racconti, “furibonde giornate senza atti d’amore”, che qualcuno mi pagasse tanto quanto uno stipendio medio per scrivere il resoconto di una mia camminata per i Monti Sibillini mi sembrava davvero una cosa al limite del paradossale. Nel mentre avevo anche iniziato a scrivere per Panorama, di, e l’ex caposervizio dell’area Spettacoli, Silvestro Serra, sarebbe diventato direttore di Gente Viaggi ...