Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 19 | 45

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 19.35 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RIMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA USCITA VIA DEL PESCACCIO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA MIGLIORATA ANCHE LA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24- TERAMO AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI OSTIA SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SULLA FLAMINIA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME TUTTO IN USCITA DALLA CAPITALE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE ...