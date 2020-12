Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 18.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO MOLTO TRAFFICATO IN QUESTE ORE IL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE ALTEZZA USCITA VIA DEL PESCACCIO CAUSA UNO SBANDAMENTO DI UN MEZZO PESANTE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE TRA LAFIUMICINO E APPIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DEL A24-TERAMO, IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO MENTRE PER UN INCIDENTE ALTEZZA PORTONACCIO SI STA IN CODA VERSO IL CENTRO IN USCITA DALLA CAPITALE CIRCONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME E ...