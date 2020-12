Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E TIBURTINA NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLATERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO STESSA SITUAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI 23 E LA SALARIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA E IN USCITA SULLA FLAMINIA DA ...