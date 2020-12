Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E APPIA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI 23 E VIALE DELLA MOSCHE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE NELLA CAPITALE OGGI E DOMANI CONTINUA LO STOP AI VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 20.30 SI FERMANO LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINO FINO A EURO 1 E DALLE 07.30 ALLE 10.30 E ...