Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 09 | 45

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA NOMENTANA CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE INVECE UN INCIDENTE IN TANGENZIALE CAUSA CODE TRA VIA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE TRIONFALE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, PER CONSENTIRE I RILIEVI ...