Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 07:30 (Di martedì 22 dicembre 2020) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA PRUDENZA PER LA NEBBIA SULLA A1 FIRENZE-Roma, TRA ORVIETO E MAGLIANO SABINA, RICORDIAMO CHE IL LIMITE DI VELOCITA’ IN ASO DI NEBBIA SCENDE A 50 KM ORARI SALVO DIVERSA INDICAZIONE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLazioNE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA PRUDENZA PER LA NEBBIA SULLA A1 FIRENZE-, TRA ORVIETO E MAGLIANO SABINA, RICORDIAMO CHE IL LIMITE DI VELOCITA’ IN ASO DI NEBBIA SCENDE A 50 KM ORARI SALVO DIVERSA INDICAZIONE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCONE ...

