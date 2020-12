“Verso il baratro” Heather Parisi sciocca tutti con le sue affermazioni Cosa succede nella sua vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ciò che ha scrittoè davvero particolare, toccante e assolutamente personale. La showgirl ha usato Instagram per esprimersi. Il post da lei pubblicato fa tremare le gambe a chi non si è ancora reso conto di ciò che è successo e che sta ancorando. Lavive da tempo a Hong Kong con suo marito Umberto Maria Anzolin ed i loro figli.nell’ultimo periodo ha documentato spesso con lunghi e particolareggiati post quella che è la situazione a Hong Kong legata ai contagi. Con una cadenza frequente ci sono sempre arrivati i suoi resoconti personali riguardo alla pandemia nell’area della Cina in cui abita. Propriosua zona e in altri stati asiatici i picchi dei contagi avevano raggiunto una criticità allarmante. Ma leggiamo cos’ha ...