Verona-Inter domani in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 22 dicembre 2020) Il programma di Hellas Verona-Inter, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I gialloblu al Bentegodi proveranno a fermare la formazione di Antonio Conte, reduce da una lunga striscia di vittorie consecutive entro i confini nazionali. L'incontro, previsto domani mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine.

