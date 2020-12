Venezia | Zanetti dopo il rosso rimediato a Cosenza: “Abbiamo provato a vincere la gara” (Di martedì 22 dicembre 2020) Paolo Zanetti è stato espulso a pochi minuti dal termine del match giocato tra Cosenza e Venezia. Tanta carica agonistica e probabilmente qualche parola di troppo. Entrambe le formazioni si sono annullate a livello tattico in particolar modo durante alcuni frangenti della gara. LEGGI ANCHE: la conferenza post-gara di Occhiuzzi LEGGI ANCHE: la cronaca del L'articolo Venezia Zanetti dopo il rosso rimediato a Cosenza: “Abbiamo provato a vincere la gara” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Paoloè stato espulso a pochi minuti dal termine del match giocato tra. Tanta carica agonistica e probabilmente qualche parola di troppo. Entrambe le formazioni si sono annullate a livello tattico in particolar modo durante alcuni frangenti della. LEGGI ANCHE: la conferenza post-di Occhiuzzi LEGGI ANCHE: la cronaca del L'articoloil: “la” proviene da www.meteoweek.com.

