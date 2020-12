Vecchie banconote da oltre 10 mila euro | ecco quali sono

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Esistonoche valgono 10? Assolutamente sì! Chi è ai primi passi nel mondo della numismatica può non credere a questa affermazione. Come vedremo nelle prossime righe di questo articolo, esistono infatti diversi esempi da chiamare in causa. Lire che valgono10? Cercare– ma anche monete – che valgono una fortuna significa, per forza di cose, prendere in considerazione la carelire, che hanno fatto parte della nostra vita per tantissimi anni. Degno di nota a tal proposito è il caso delle 1000 lire coniate nel 1970 con lo scopo di commemorare un evento importantissimo per la storia d’Italia: la breccia di Porta ...