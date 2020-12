(Di martedì 22 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "In un momento di grande crisi valoriale che investe la magistratura tutta, ladi Rosarioè per icattolici une un, per tutti gli altriè comunque un esempio da seguire pur con i limiti che quotidianamente condizionano il difficile mestiere del giudicare spesso diviso fra istanze e tensioni ideologiche e sociali difficilmente conciliabili". Lo ha detto all'Adnkronos ilcapo di, Luigi Patronaggio, commentando ladel giudice Rosario. Il magistrato, ucciso il 21 settembre 1990 a Canicattè, lavorava proprio presso la Procura di. Lo scorso settembre Patronaggio ...

TV7Benevento : Vaticano: Procuratore Agrigento, 'beatificazione Livatino un dono e un segno per i magistrati'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Procuratore

Città del Vaticano - Papa Francesco ha riconosciuto il martirio di Rosario Livatino, ucciso in odium fidei dalla mafia sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento nel 1990.Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "In un momento di grande crisi valoriale che investe la magistratura tutta, la beatificazione di Rosario Livatino è per i magistrati cattolici un dono e un segno, per tu ...