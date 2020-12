(Di martedì 22 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Oggi sono particolarmente commosso, sto pensando ina mio zio e mia zia, i genitori diche hannoper tanti, tantissimi anni. Penso che instaranno gioiendo insieme in paradiso". Lo ha detto all?Adnkronos Salvatore Salvatore Insenga, cugino del giudice, unico parente in vita del magistrato che sarà. Il Papa ha, infatti, autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio. Si tratta del primo magistratonella storia della Chiesa. "Il cardinale di Agrigento Francesco Montenegro mi aveva accennato che poteva succedere ...

TV7Benevento : Vaticano: Famiglia Livatino, 'Rosario beato, abbiamo atteso tanto questo momento' (2)... - TV7Benevento : Vaticano: Famiglia Livatino, 'Rosario beato, abbiamo atteso tanto questo momento'... - sbocchelli : Vaticano in caduta libera. Temi moralmente fondamentali risolti con la tecnica della supercazzola. - DonyM29688666 : RT @SalvoCernuzio: #Vaticano Alla mostra dei 100 Presepi sotto il colonnato di San Pietro, anche la natività di Amatrice. I palazzi distrut… - SimoPagliarini_ : Dalla ricapilalizzazione fondi miei score Da quanto si prende e si deve raggiungere la somma Ad ogni costo Ovunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Famiglia

che vengono erroneamente presentati dai media come parenti stretti del Servo di Dio e peraltro come persone informate sugli sviluppi recenti della causa di beatificazione e canonizzazione in corso in ...L’emergenza Covid-19 non ferma la tradizione. E la stella cometa, infatti, guida anche quest'anno, in Toscana, alla scoperta del vero volto della natività ...