Vaticano | Famiglia Livatino | ‘Rosario beato | abbiamo atteso tanto questo momento’

(Di martedì 22 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – “Oggi sono particolarmente commosso, sto pensando inmomento a mio zio e mia zia, i genitori di Rosario che hannomomento per tanti, tantissimi anni. Penso che inmomento staranno gioiendo insieme in paradiso”. Lo ha detto all?Adnkronos Salvatore Salvatore Insenga, cugino del giudice Rosario, unico parente in vita del magistrato che sarà. Il Papa ha, infatti, autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio. Si tratta del primo magistratonella storia della Chiesa. “Il cardinale di Agrigento Francesco Montenegro mi aveva accennato che poteva succedere oggi – dice il cugino – nella commozione del momento sto pensando soprattutto a mio ...