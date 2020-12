Variante virus, Ue agli Stati: stop a bandi su voli e treni essenziali da Gb (Di martedì 22 dicembre 2020) I bandi ai voli e ai treni dalla Gran Bretagna 'dovrebbero terminare vista la necessità di assicurare i viaggi essenziali ed evitare interruzioni alla catena di approvvigionamento'. Lo scrive la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Iaie aidalla Gran Bretagna 'dovrebbero terminare vista la necessità di assicurare i viaggied evitare interruzioni alla catena di approvvigionamento'. Lo scrive la ...

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - CORDESCOM : RT @mgmaglie: Nella storiaccia degli italiani dimenticati a Londra(dove non c'è una variante del virus ma è stata trovata una variante dagl… - HuffPostItalia : Burioni: 'La variante inglese? Tutti i virus mutano. Questo non significa che il vaccino non funzioni' -