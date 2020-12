“Variante inglese” preoccupa il Governo | nuove restrizioni in arrivo?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) Come se il quadro non fosse già abbastanza critico, a complicare le cose ci si è messa anche quella che è già stata ribattezzata la “” che, in poche ore, ha fatto letteralmente schizzare l’asticella dellazione. Una eventuale coda della pandemia più lunga e dolorosa di quanto ipotizzato fin qui, condizionerebbe in maniera sostanziale i futuri piani del, già alle prese con le tensioni nella maggioranza, alimentate dai malumori messi sul tavolo dal leader di IV Matteo Renzi che, qualora non dovessero arrivare risposte concrete alle sue istanze, è pronto a fare lo “scherzetto”, ritirando i suoi ministri. Intanto, gli italiani si apprestano a festeggiare un Natale destinato a restare nella storia mentre avanza la scure di, ipotesi che al ...