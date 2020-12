Variante inglese Coronavirus, l’italiana positiva è una 007 (Di martedì 22 dicembre 2020) La 42enne in servizio all’Aise, i servizi segreti esterni, è in isolamento nella sua abitazione a Roma insieme al compagno di 45 anni E’ una donna di 42 anni, da poco in servizio all’Aise, i servizi segreti esterni, la prima paziente italiana contagiata dalla nuova Variante britannica del nuovo Coronavirus. L’indiscrezione è del sito Sassate, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) La 42enne in servizio all’Aise, i servizi segreti esterni, è in isolamento nella sua abitazione a Roma insieme al compagno di 45 anni E’ una donna di 42 anni, da poco in servizio all’Aise, i servizi segreti esterni, la prima paziente italiana contagiata dalla nuovabritannica del nuovo. L’indiscrezione è del sito Sassate, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Altro panico creato intorno a… - Yi_Benevolence : RT @GianlucaCastro8: La variante inglese, in sintesi un'opportunità per cambiare le cose sempre peggio... - eunewsit : Brexit, altro ultimatum saltato. Ora l’incognita è la ‘variante inglese’ del Covid. ? -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Covid: cosa sappiamo della variante inglese? ISPI Variante inglese coronavirus, le Asl di Roma cercano i passeggeri da Londra

Le Asl sono pronte a chiedere le liste passeggeri dei voli per riuscire a ricostruire la catena degli sbarchi. Il rischio è che qualcuno abbia continuato a… Leggi ...

"In Gran Bretagna è il caos, persino i tamponi te li devi fare da solo"

Il racconto dei connazionali di rientro da Uk, dove molti vivono e lavorano: "Lì è una giungla, per questo c'è stata una ...

Le Asl sono pronte a chiedere le liste passeggeri dei voli per riuscire a ricostruire la catena degli sbarchi. Il rischio è che qualcuno abbia continuato a… Leggi ...Il racconto dei connazionali di rientro da Uk, dove molti vivono e lavorano: "Lì è una giungla, per questo c'è stata una ...