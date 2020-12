Variante Inglese coronavirus: i vaccini funzioneranno lo stesso? Cosa si sa al momento (Di martedì 22 dicembre 2020) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco alla commercializzazione del vaccino Pfizer: il composto sarà efficace anche contro la cosiddetta Variante Inglese del nuovo coronavirus? Quello che si sa al momento. Segui Termometro Politico su Google News Variante Inglese: di Cosa si tratta? Per alcuni esperti la preoccupazione è quantomeno esagerata, sta di fatto che dopo la scoperta della cosiddetta Variante Inglese del nuovo coronavirus molti paesi del mondo, Italia compresa, hanno sospeso i voli con il Regno Unito. Di Cosa si tratta? In pratica, i virologi britannici hanno individuato nei pazienti, in particolare in quelli provenienti dal Sud-Est dell’Inghilterra, un ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco alla commercializzazione del vaccino Pfizer: il composto sarà efficace anche contro la cosiddettadel nuovo? Quello che si sa al. Segui Termometro Politico su Google News: disi tratta? Per alcuni esperti la preoccupazione è quantomeno esagerata, sta di fatto che dopo la scoperta della cosiddettadel nuovomolti paesi del mondo, Italia compresa, hanno sospeso i voli con il Regno Unito. Disi tratta? In pratica, i virologi britannici hanno individuato nei pazienti, in particolare in quelli provenienti dal Sud-Est dell’Inghilterra, un ...

