Variante Covid, Toyota sospende produzione in Francia e nel Regno Unito (Di martedì 22 dicembre 2020) Il gruppo Toyota Motor Corp ha annunciato la sospensione della produzione nei suoi stabilimenti in Francia e nel Regno Unito a causa dei ritardi nei trasporti dovuti alla scoperta di una mutazione del Covid-19 in Gran Bretagna. Lo stop per le festività natalizie arriva con due giorni di anticipo rispetto a quanto originariamente pianificato.

