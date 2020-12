Variante Covid Sudafrica | nuova versione del virus dopo quella britannica

Leggi su viagginews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Non c’è solo il ceppo ‘britannico’ del: gli scienziati hanno individuato una, cosa sappiamo in proposito. Oltre allaoriginatasi in Inghilterra e che circola nella zona sud-orientale del Regno Unito, Londra compresa, ne spunta un’altra che giunge da una zona del mondo del tutto differenze. Infatti l’emittente araba Al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com