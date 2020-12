Variante Covid | Oms | “Non è fuori controllo Virus mutano nel tempo | è naturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) La nuovadel coronascoperta in Gran Bretagna può essere frenata proprio come gli altri ceppi del-19 già noti. Lo hanno sottolineato i funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel corso di una conferenza stampa. “Questa situazione non è, ma non può essere lasciata a se stessa”, ha affermato il capo delle emergenze sanitarie dell’Oms, Mike Ryan, esortando i Paesi a implementare le misure sanitarie collaudate. “Abbiamo avuto un R molto superiore a 1,5 in vari momenti durante questa pandemia e l’abbiamo tenuto sotto. Questa situazione non è quindi”, ha aggiunto. Secondo l’Oms, le persone infettate dalla nuovainfettano in media 1,5 altre persone, ...