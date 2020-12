Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Non mi sono mai sentito così abbandonato e deluso dalla mia Nazione'. E' solo una delle testimonianze raccolte nel gruppo Facebook 'Azione collettiva italiani bloccati in Gran Bretagna'. Sono infatti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Non mi sono mai sentito così abbandonato e deluso dalla mia Nazione'. E' solo una delle testimonianze raccolte nel gruppo Facebook 'Azione collettivain Gran Bretagna'. Sono infatti ...

MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - ImolaOggi : Variante Covid, GB: 1500 Tir bloccati, si teme carenza di cibo (qualche mafioso ha già detto 'così gli inglesi impa… - PupiaTv : Covid, 'Variante inglese': 7 positivi provenienti da Londra sbarcati in aeroporto a Napoli - -