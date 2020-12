Variante Covid inglese/ BioNTech: "6 settimane per adeguare vaccino se non funziona" (Di martedì 22 dicembre 2020) Variante inglese del Covid-19 spaventa l'Europa: Ema “non preoccupante su effetti vaccino”. BioNTech: "Se non funziona, sei settimane per aggiornarlo". Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)del-19 spaventa l'Europa: Ema “non preoccupante su effetti”.: "Se non, seiper aggiornarlo".

