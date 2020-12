Variante Covid | Gran Bretagna isolata

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020)e Francia si sono messe d’accordo su misure per far ripartire i trasporti dopo il blocco dei giorni scorsi per evitare la diffusione dellainglese del. Lo riporta la Bbc, che cita il ministro francese per l’Europa, Clement Beaune, secondo cui il nuovo piano potrebbe essere operativo già da domani. “Stiamo ancora lavorando sui dettagli del piano - potrebbe essere annunciato già oggi”, ha riferito una fonte di Downing Street citata da SkyNews. Domenica la Francia ha decretato la chiusura del confine con il Regno Unito per 48 ore a causa dei timori per una nuovadel coronavirus ritenuta più aggressiva; la fine del blocco è prevista per stanotte.Ieri notte, le autorità britanniche hanno chiuso l’autostrada M20 nel Kent per attuare l’Operazione Brock, volta a tenere ...