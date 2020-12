Variante Covid, Cts: “Probabile circoli in Italia già da tempo” (Di martedì 22 dicembre 2020) Intervenuto a Sky TG24, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha parlato della nuova Variante Covid scoperta in Gran Bretagna Due giorni fa, la Gran Bretagna ha lanciato l’allarme: rilevata nuova Variante di Covid, apparentemente non letale ma che circola con una velocità maggiore anche del 70-80%. Sono stati immediatamente chiusi tutti i collegamenti col L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Intervenuto a Sky TG24, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha parlato della nuovascoperta in Gran Bretagna Due giorni fa, la Gran Bretagna ha lanciato l’allarme: rilevata nuovadi, apparentemente non letale ma che circola con una velocità maggiore anche del 70-80%. Sono stati immediatamente chiusi tutti i collegamenti col L'articolo proviene da Inews.it.

La variante inglese del Covid “si conosceva già a settembre”. Lo ha detto a SkyTg24 il coordinatore del Cts Agostino Miozzo secondo il quale è dunque “molto probabile” che sia in Italia da tempo.

La variante inglese del Covid "si conosceva già a settembre". Lo ha detto a SkyTg24 il coordinatore del Cts Agostino Miozzo secondo il quale è dunque "molto probabile" che sia in Italia da tempo.