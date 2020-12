Variante Covid-19, crescono i Paesi che hanno bloccato i voli dalla Gran Bretagna (Di martedì 22 dicembre 2020) Continua a crescere l'elenco dei Paesi che decidono di sospendere gli arrivi di viaggiatori dal Regno Unito dopo la scoperta di una nuova Variante del coronavirus sul territorio britannico. Le restrizioni a volte si estendono ad altri Paesi in cui è stato rilevato il nuovo ceppo, come il Sud Africa e la Danimarca. La Francia ha sospeso dalla mezzanotte di domenica e per 48 ore tutti i viaggi di persone dal suolo britannico, "anche relativi al trasporto di merci, su strada, aria, mare o ferrovia". Rimane autorizzato solo il trasporto non accompagnato.La Germania ha sospeso dalla mezzanotte di domenica tutti i collegamenti aerei passeggeri dalla Gran Bretagna e dal Sud Africa, inizialmente fino al 31 dicembre. Vietati anche tutti gli ingressi nel ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 dicembre 2020) Continua a crescere l'elenco deiche decidono di sospendere gli arrivi di viaggiatori dal Regno Unito dopo la scoperta di una nuovadel coronavirus sul territorio britannico. Le restrizioni a volte si estendono ad altriin cui è stato rilevato il nuovo ceppo, come il Sud Africa e la Danimarca. La Francia ha sospesomezzanotte di domenica e per 48 ore tutti i viaggi di persone dal suolo britannico, "anche relativi al trasporto di merci, su strada, aria, mare o ferrovia". Rimane autorizzato solo il trasporto non accompagnato.La Germania ha sospesomezzanotte di domenica tutti i collegamenti aerei passeggerie dal Sud Africa, inizialmente fino al 31 dicembre. Vietati anche tutti gli ingressi nel ...

MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - butera_linda : RT @TerreImpervie: Variante Covid, Ricciardi: 'Serve lockdown di 2 mesi, casi aumenteranno' (Adnkronos) E BUON 2021 - mariopapavero : Variante Covid, riunione OMS: “ora come glielo diciamo a questi che devono stare chiusi un altro anno?”???? -