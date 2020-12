Variante coronavirus, la posizione di Ricciardi: “Lockdown subito” (Di martedì 22 dicembre 2020) Ricciardi è certo che la misura che al nostro paese occorre in questo momento è il Lockdown totale stile Germania. Walter Ricciardi (Facebook)Secondo Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e consulente del Ministero della Salute l’unica soluzione per uscire degnamente da una soluzione come quella attuale, e scampare anche al pericolo della Variante del virus, sarebbe quella di un Lockdown totale sul modello tedesco o austriaco. Una situazione che consentirebbe di avere poche centinaia di casi al giorno, cosi da poter ripartire da zero, anche con il tracciamento. Secondo Ricciardi, in questa fase si rischia di rincorrere perennemente il virus. Mantenere alti il numero dei casi, porta in un certo senso ad una continua ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020)è certo che la misura che al nostro paese occorre in questo momento è iltotale stile Germania. Walter(Facebook)Secondo Walter, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e consulente del Ministero della Salute l’unica soluzione per uscire degnamente da una soluzione come quella attuale, e scampare anche al pericolo delladel virus, sarebbe quella di untotale sul modello tedesco o austriaco. Una situazione che consentirebbe di avere poche centinaia di casi al giorno, cosi da poter ripartire da zero, anche con il tracciamento. Secondo, in questa fase si rischia di rincorrere perennemente il virus. Mantenere alti il numero dei casi, porta in un certo senso ad una continua ...

ilpost : Se dovete leggere un solo articolo oggi, che sia questo: ci sono ancora molte cose da capire sulla nuova variante d… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Michele_Arnese : Ma perché la variante è comparsa nel Regno Unito? 'Non è comparsa qui, è stata trovata qui. E se è stata trovata è… - giudiiiiiiiii : RT @Michele_Arnese: Quali le caratteristiche di questa variante? 'In generale il coronavirus muta molto lentamente, al ritmo di una o due… -