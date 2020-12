Vangelo del giorno 22 Dicembre 2020: commento e Letture (Di martedì 22 dicembre 2020) Vangelo del giorno 22 Dicembre 2020 Martedì 22 Dicembre 2020 1Sam 1, 24–28; 1Sam 2, 1.4–8 Vangelo secondo Luca (1, 46–55) Vangelo In quel tempo Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signoree il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)del22Martedì 221Sam 1, 24–28; 1Sam 2, 1.4–8secondo Luca (1, 46–55)In quel tempo Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signoree il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome:di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua ...

Secondo Francesco, «chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l'autopsia di un cadavere». E poi, non bisogna «confondere la crisi con il conflitto. La crisi generalmente ha un ...

“Permettetemi di chiedere espressamente a tutti voi che siete insieme con me a servizio del Vangelo il regalo di Natale: la vostra collaborazione generosa e appassionata nell’annuncio della Buona ...

