“Valentino? Un modo di sentire, non di apparire” (Di martedì 22 dicembre 2020) A Shanghai fino al 17 gennaio un viaggio immersivo nei codici del marchio attraverso le nuove forme d’arte Leggi su lastampa (Di martedì 22 dicembre 2020) A Shanghai fino al 17 gennaio un viaggio immersivo nei codici del marchio attraverso le nuove forme d’arte

