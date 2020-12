Valentino Rossi all’ultimo ballo | “Devo lavorare su me stesso” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il campione di Tavullia si prepara alla pRossima stagione in sella alla Yamaha del team Petronas. Valentino Rossi si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: “Fino al 2016 eravamo in grado di vincere un Mondiale, poi sono iniziate le difficoltà”. La pRossima stagione sarà a dir poco particolare per Valentino Rossi. Un grande pilota, L'articolo Valentino Rossi all’ultimo ballo “Devo lavorare su me stesso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il campione di Tavullia si prepara alla pma stagione in sella alla Yamaha del team Petronas.si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: “Fino al 2016 eravamo in grado di vincere un Mondiale, poi sono iniziate le difficoltà”. La pma stagione sarà a dir poco particolare per. Un grande pilota, L'articolosu me” proviene da www.meteoweek.com.

SkySportMotoGP : Valentino Rossi si allena con la moto da cross al Ranch. FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Freeunoo : @valentine46_ Valentino Rossi - Iva_nF1 : @valentine46_ Valentino Rossi - futurized : ?¯??¯¯¯¯¯?¯¯¯¯¯¯¯¯? UNI¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯Y INSPIRED BY THE TRAITS OF HUMANITY - ThomasBaujard : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: un Natale di traverso al Ranch: FOTOGALLERY - Finite le vacanze a Campiglio, il Dottore è subito tornato… -